С петербургского кладбища вынесли бюст Героя СССР

С Ново-Волковского кладбища Санкт-Петербурга похищен бюст Героя Советского Союза Василия Мациевича. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили информацию о пропаже бюста, однако не уточнили, с чьей именно могилы он был похищен.

Также неизвестно, когда именно была совершена кража. По данным местных СМИ, бюст пропал между декабрем прошлого года и 17 января 2021 года.

Полиция возбудила дело о краже.

Василий Антонович Мациевич (1913 – 1981) – летчик, полковник, участник советско-финской и Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1943 году за мужество и героизм. После войны жил в Ленинграде.