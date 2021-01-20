"ЧуВак": вакцина Центра им. Чумакова готова к регистрации

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, поступили в Минздрав России. Этот препарат станет уже третьей российской вакциной.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации.

"Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", – подчеркнул министр.

Также сейчас идет разработка названия для новой вакцины. Генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал "Российской газете", что создавали вакцину люди молодые, креативные, с юмором, поэтому есть оригинальные идеи названия. Например, "ЧуВак" (производное от "Чумаков-вакцина"). По словам директора, у разработчиков есть еще две-три недели, пока вакцина не будет зарегистрирована. Вариант с "ЧуВаком" Ишмухаметов назвал имеющим право на существование, однако "есть вопрос этики, и то, что определяет потенциал коммерческого использования".

В августе в России была зарегистрирована вакцина от ковида "Спутник V". Она была создана НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире. Позже была зарегистрирована разработка новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Сейчас в России идет массовая вакцинация.