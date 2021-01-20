Югославский военный подал в суд на НАТО

Экс-офицер армии Югославии, чье имя не разглашается, подал в суд Белграда иск против Североатлантического альянса. Как поясняет адвокат истца Срджан Алексич, причиной стало применение НАТО боеприпасов с обедненным ураном во время военного конфликт в 2000-2001 годах.

Бывший военнослужащий утверждает, что 201 день находился в районе, который обстреливали войска альянса, и через 18 лет у него развился рак гладких мышц, который поразил внутренние органы. Истец уже перенес четыре операции и сейчас находится в тяжелом состоянии. Медицинская экспертиза подтвердила, что онкология связана с обедненным ураном.

Адвокат рассказал, что ранее аналогичные иски подавали 500 итальянских солдат и офицеров, которые служили в Косово и Метохии. 181 военнослужащий выиграл суд. Министерство обороны Италии возместило им ущерб.

Чаще всего обедненный уран применяется в бронебойных боеприпасах, так как по плотности он превосходит даже вольфрам. Кроме того, этот материал способен загораться при дроблении на мелкие частицы, что значительно повышает заброневое действие снарядов из обедненного урана.