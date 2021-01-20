Петербургский суд заблокировал еще два аниме

Колпинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о блокировке еще нескольких интернет-адресов с японскими мультфильмами.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба судов северной столицы.

В России запрещено теперь демонстрировать и распространять ссылки с аниме "Токийский гуль" и "Эльфийская песня".

Ранее Колпинский суд Петербурга запретил к распространению аниме "Тетрадь смерти", признав мультфильм опасным для юных россиян.

В январе 2021 года свел счеты с жизнью в Санкт-Петербурге школьник, который был фанатом "Тетради смерти".