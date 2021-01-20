Спецоперация в Чечне: ликвидирован организатор теракта в Домодедове

Владимир Путин 20 января поздравил главу Чечни с успешной ликвидацией банды террориста Бютукаева. Подробности телефонного разговора сообщила пресс-служба Кремля. А сам Рамзан Кадыров заявил, что президент лично вносил корректировки в подготовку спецоперации. Также, по словам Кадырова, теперь можно смело говорить о том, что с террористическим подпольем на территории республики полностью покончено.

‑ Не спешите, аккуратно наступаем!

Местонахождение бандгруппы было установлено на окраине села Катыр-юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. На место выдвинулись бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова во главе с командиром, на месте руководившим операцией. В 10.30 спецназ обнаруживает блиндаж, в котором и скрывались боевики. Мгновенно завязывается перестрелка.

Итогом спецоперации, которую спланировал Рамзан Кадыров стали пятеро ликвидированных членов бандподполья так называемого "последнего амира Чечни" Аслана Бютукаева. Его и остальных уничтоженных террористов уже опознали. Все они находились в федеральном розыске за тяжкие преступления, совершенные в России.

Например, теракт в Домодедове в 2011 году, когда погибли 37 человек, и нападение на Дом печати в Грозном в конце 2014 года ‑ тоже работа группы Бютукаева. О ходе этой операции и ее итогах глава Чечни лично докладывал главе государства.

"Я докладывал верховному главнокомандующему, как мы планировали спецоперацию, ‑ рассказал Рамзан Кадыров. – И как мы закончили, тут же я доложил. И президент все вас, всех нас, поздравил".

Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования. По всей видимости, сдаваться никто не планировал. В первом же контакте с силовиками один из бандитов совершил самоподрыв. Тем не менее, жертв со стороны сотрудников полка нет, пятеро получили легкие ранения. Рамзан Кадыров пожелал им скорейшего выздоровления.

"Ну как ты? Держись, все будет нормально! – заверяет Кадыров одного из раненых. ‑ Здесь повсюду будут мины, поэтому будьте предельно осторожны. Пусть работают саперы, а только потом следственные группы".

Также Рамзан Кадыров заявил, что это была последняя бандгруппа, находившаяся в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Все участники этой спецоперации будут представлены к государственным наградам.