От оперы до ГУМа: где привиться в Москве от ковида

В театр "Геликон-опера" можно прийти не только на спектакль, но для того, чтобы привиться от коронавируса. И такие мобильные пункты появились еще в нескольких популярных местах, в том числе в торговых центрах и флагманском офисе госуслуг.

Из Индии в Москву Мэтью Массей переехал еще 20 лет назад, но любовь к индийской кухне так и не прошла. Решение привиться от ковида с женой Кристиной приняли за обедом. Узнали, что пройти вакцинацию, можно не выходя из ресторана.

"Как раз у нас есть время. Решили заодно совместить", – пояснил он.

Несколько минут ожидания. Осмотр врача и сам укол. Что удобно, заранее записываться не нужно.

Пункт вакцинации в фудмолле организовали на втором этаже. Здесь едят, здесь прививаются – никто никому не мешает. Фактически тут выстроили филиал поликлиники: 4 кабинета, стойки для заполнения анкет.

И как мы видим, сегодня, в первый день, народу очень прилично. Есть даже небольшая очередь.

Ежедневно, с 10 утра до 9 вечера прививку может сделать любой, у кого нет противопоказаний. При себе нужен только паспорт. Причем неважно какой страны.

Саша Виллет – гражданка Америки. Анкету на русском помогли заполнить волонтеры.

"Я думаю, это здорово, что сделать прививку можно в таких разных местах и так быстро. Очень важно, чтобы можно больше людей это сделали, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни", – говорит она.

Рядом с афишами в "Геликон-опере" теперь – приглашение на вакцинацию. Первыми его приняли, конечно, артисты.

Медсестрам повезло оказаться на камерном выступлении солиста – баритона Михаила Никонорова.

"Пришел перед репетицией и со спокойной совестью на работу", – подчеркнул он.

Художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман сам предложил открыть кабинет вакцинации в театре. Пришлось даже сделать небольшой ремонт: все поверхности, в том числе, стены, по нормам должны быть моющимися. Продумали и логистику, чтобы зрители в вечерних костюмах и пациенты не мешали друг другу.

"У нас разделены потоки. Отсек, где идет прививка, не связан со зрительской зоной. Публика идет через другой выход, через другое фойе. Я очень надеюсь, что это будет востребовано, мы сможем расширить и сделать вторую точку в театре. И что наши коллеги тоже подхватят эту инициативу", – отметил Бертман.

Каждый мобильный пункт организован по строгим правилам. Морозильные камеры для хранения вакцины работают от аппаратов бесперебойного питания – на случай, если отключат свет.

"Надо понимать, что это не стационар. Это мобильная выездная бригада, которая приезжает из поликлиники. Все это оснащено специальными укладками противошоковыми. Все это соответствует специальным эпидемиологическим требованиям. Здесь подведена вода, здесь достаточное освещение, температура", – рассказала Наталья Кузенкова, главный врач городской поликлиники № 68.

Прививочный центр в ГУМе открылся первым и быстро набрал популярность. В очереди не только москвичи: иностранцы и иногородние.

С самолета на прививку. Буквально.

"Транзитом в Москве. Запланировал специально, чтобы привиться. Очень удобно для меня", – признался мужчина.

В ближайшее время таких выездных пунктов вакцинации в городе станет еще больше.