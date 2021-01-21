Тренер "Ювентуса" Пирло: первый трофей для тренера очень важен

Туринский "Ювентус" выиграл первый трофей в сезоне, победив в матче за Суперкубок Италии "Наполи" (2:0). Этот приз стал первым и для тренера "Старой синьоры" Андреа Пирло, который после матча поделился впечатлениями от успеха, сказав, что очень впечатлен игрой своих футболистов.

"Выиграть первый трофей в качестве тренера – это не то же самое, что выиграть трофей в роли футболиста, – цитирует Пирло Football Italia. – Это даже лучше, и, прежде всего, потому, что я возглавляю отличную команду и работаю в великом клубе. Прекрасные ощущения".

Тренер "Юве" заметил, что соперник был достоин финала: "Нечасто обе команды хорошо играют в финале. Но нам было важно победить, и когда играешь с такой страстью, как мы, то удача тебе благоволит. Хотели доказать, что мы не та команда, что недавно проиграла "Интеру".

"После матча с "Интером" мы получили слишком много критики, учитывая все, чего мы добились в этом сезоне. Поэтому я рад, что трофей сегодня наш. Возвышать людей и растаптывать в прессе легко. Критика тем более неизбежна, если ты появляешься из ниоткуда и начинаешь тренировать "Ювентус", но результаты сами все скажут за меня и команду", – отметил Пирло.