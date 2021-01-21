Роспотребнадзор напомнил о запрете учебы по мобильному телефону

Запрета приносить мобильные телефоны в школу нет, но использовать их как средство обучения детей запрещено.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) Ирина Брагина.

Она подчеркнула, что учитель на уроке должен представлять видеоматериалы на интерактивной доске, компьютере, планшете, моноблоке, но не на мобильном телефоне.

Брагина пояснила, что смартфоны не отвечают определенным требованиям к размеру шрифта и расстоянию до экрана.

Чиновница напомнила, что в 2019 году учебным заведениям были даны рекомендации о том, как упорядочить использование мобильных телефонов – где-то учителя просили их отключить, где-то появились специальные ящики, куда школьники могли положить гаджеты на время урока.

По ее словам, проведенный Роспотребнадзором мониторинг рекомендации показал, что у более чем половины детей повысилась внимательность во время уроков и умственная работоспособность, также ученики во время перемен стали больше двигаться и больше общаться вживую.