Хет-трик Гуслистова принес "Северстали" победу в Екатеринбурге

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Екатеринбурге местный "Автомобилист" принимал череповецкую "Северсталь". У гостей еще в первом периоде три гола забил Гуслистов, они вели с разницей в пять шайб и в итоге выиграли – 6:3.

Хет-три молодому игроку "Северстали" Никите Гуслистову удался в течение 11 минут – с 3-й по 14-ю. В дальнейшем он также отдал голевой пас Петунину, который забивал после Провольнева при счете 4:0. Только пропустив пять шайб "Автомобилист" попытался сохранить лицо и частично это удалось. Холланд, Василевский и Мэйсек забили три гола, но и у "сталеваров" еще одну шайбу забросил Петунин.