КХЛ. "Трактор" в овертайме вырвал победу у "Салавата Юлаева"

Матчем в Челябинске, где местный "Трактор" принимал уфимский "Салават Юлаев", продолжился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Основное время завершилось вполне боевой ничьей – 1:1. А в овертайме хозяева смогли забросить победную шайбу – 2:1.

При этом встреча началась для гостей неожиданно быстрым голом в их ворота: уже на 1-й минуте отличился Гика. Ответного гола пришлось ждать более получаса чистого времени – его забил юлаевец Маннинен. Однако больше голов в основное время зрители не увидели, а в овертайме победная шайба на счету "тракториста" Оберга.