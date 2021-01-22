Глава UFC сообщил, чем важен реванш Нурмагомедова и Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, почему проведение повторного поединка между действующим чемпионом легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором. У главы промоушена нашлось две веские причины.

"Во-первых, этот бой принесет очень много денег, – признался Уайт BJ Penn. – Очевидно, что оба бойца смогут очень прилично заработать на этом поединке. Это причина номер один".

"Во-вторых, реванш важен для их наследия. Конору хочется отомстить за предыдущий проигрыш. Хабибу же хочется победить Макгрегора дважды, чтобы доказать, что он действительно сильнее".

Напомним, что на данный момент в UFC готовятся к проведению 257-го номерного турнира, главным событием которого станет бой Макгрегора и Дастина Порье. Бой состоится утром 24 января.

В преддверии поединка Макгрегор уже заявил, что UFC пора лишить Нурмагомедова чемпионского пояса.