Правоохранители раскрыли убийство 18-летней давности

Мужчине, 18 лет скрывавшемуся от правосудия, предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в августе 2002 года в Тугулымском районе Свердловской области, об этом в пятницу, 22 января, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в день преступления обвиняемый оскорбил девушку в кафе, а будущий потерпевший вступился за даму. После этого между мужчинами возник конфликт, и убийца предложил пойти на мировую.

Его 22-летний оппонент, праздновавший годовщину свадьбы, согласился, и участники ссоры вышли на улицу, где пожали друг другу руки. Затем злоумышленник незаметно достал из машины нож, нанес им удар в грудь своей жертве, и скрылся.

Клинок задел сердце, и пострадавший вскоре умер в больнице, а его убийцу объявили в федеральный розыск.

Много лет спустя выяснилось, что преступник живет в другом регионе на юге страны, используя чужой паспорт. Его задержали и доставили в Свердловскую область, где он в настоящее время находится под стражей.