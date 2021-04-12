Убийство подростка 18-летней давности раскрыто в Свердловской области

В СК РФ рассказали об убийстве, совершенном еще в 2003 году в Нижнем Тагиле тремя мужчинами.

Следователи установили, что 18 лет назад в январе злоумышленники похитили юношу 1986 года рождения, чтобы получить выкуп с его родителей.

Испугавшись, что подросток расскажет о том, кто его похитил, преступники убили его и вывезли в багажнике легковушки на территорию гаражного кооператива.

На начальном этапе сотрудникам правоохранительных органов не удалось раскрыть преступление, однако его расследованием занимались: было допрошено порядка 80 свидетелей, проведено около экспертиз 20, а общий объем материалов уголовного дела составил 12 томов.

Подозреваемые были задержаны в конце 2019 года. Один из них в ожидании рассмотрения дела в суде скончался. Остальные были признаны виновными и получили по 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.