Создатель экстремистского сообщества задержан сотрудниками ФСБ. Видео

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали молодого человека, обвиняемого в экстремизме, об этом в пятницу, 22 января, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 18-летний юноша собирался создать экстремистское сообщество, члены которого занимались бы совершением различных преступлений в отношении лиц, относящихся к определенным национальностям.

Начиная с февраля минувшего года, злоумышленник начал подыскивать возможных кандидатов для своей группы. Установлено, что с использованием социальных сетей он проводил идеологическую обработку и вербовку потенциальных участников банды.

В настоящее время несостоявшийся лидер сообщества задержан и находится под стражей, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.