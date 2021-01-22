Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Майкла Калви

Дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви в прокуратуру не вернется. Такое решение принял Мещанский суд Москвы. Он отказал защите обвиняемых в растрате средств банка "Восточный" в таком ходатайстве. Рассмотрение дела по существу начнется в 10 часов 2 февраля.

По делу проходят семь человек. Они обвиняются в хищении и растрате 2,5 миллиарда рублей у банка через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Никто из фигурантов дела вину не признает, отмечает "Интерфакс". Майкл Калви считает, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом за контроль над "Восточным" банком. По его мнение, дело инициировали оппоненты фонда в этом конфликте – акционеры банка Артем Аветисян и Шерзод Юсупов.

Об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения подконтрольная Baring Vostok компания Evison Holdings и "Финвижн Холдингс" Аветисяна заявили в конце октября 2020 года. О достижении соглашения, по которому "Восточный" получит всю сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела, заявили банк и ПКБ.

Baring Vostok будет доказывать невиновность Калви и его коллег в рамках открытых судебных заседаний. На скамье подсудимых остаются Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. В декабре Майк Калви вернулся на работу в Baring Vostok.