Байден признал, что пока не видит выхода из кризиса в стране

Новый президент США Джо Байден выступил с громким заявлением. Признал, что не видит способа в ближайшие месяцы преодолеть кризис в стране. Рассказал о многочисленных внутренних проблемах. Что же, по мнению Байдена нужно срочно менять, чтобы избежать обрушения американской экономики?

"Действовать надо прямо сейчас", – постоянно повторял Джо Байден во время выступления в Вашингтоне. Экономический кризис в стране углубляется, нужны решительные и неотложные меры. За последнюю неделю еще 900 тысяч человек подали заявки на пособия по безработице.



На помощь должен прийти "Американский план спасения", который президент США презентовал несколько дней назад. Он обойдется почти в два триллиона долларов. Половина пойдет на различные выплаты населению. В пятницу Джо Байден убеждал всю страну, но прежде всего Конгресс, насколько важно принять эту программу действий.



"Это происходит сегодня в Америке. Но так быть не должно. Американцы не такие. Мы не можем и не должны позволять людям голодать. Мы не можем, чтобы люди выселялись из своих домов. Мы не можем смотреть, как американцы теряют работу. Надо действовать. Надо действовать сейчас".

Между тем, президент США подписал два указа. Один касается мер экстренной помощи работающим семьям. Например, министерство финансов должно упростить получение стимулирующих чеков. Речь о единоразовых выплатах в одну тысячу 400 долларов. Еще в декабре Конгресс решил раздать населению по 600 долларов в качестве поддержки, но из-за пандемии некоторые люди до сих пор не получили эти средства.



"Мы должны завершить работу по получению населением этих двух тысяч долларов. Эти 600 долларов, одобренные Конгрессом в декабре, были авансом. Но их недостаточно, если людям приходится выбирать между тем, чтобы заплатить аренду или поесть".



Также шла речь о доступе детей к продуктам питания, ведь учебные заведения закрыты, а многие рассчитывали на школьные обеды. Семьи с тремя детьми будут дополнительно получать более ста долларов каждые два месяца.

Еще один указ касается интересов рабочих. Минимальная зарплата вырастет до 15 долларов в час. Сейчас почти в два раза меньше. Это позволит американцам подняться выше уровня бедности. Сотрудникам также должны предоставлять оплачиваемые экстренные отпуска. Президент США планирует повысить размер еженедельного пособия по безработице до 400 долларов, а саму программу выплат продлить до сентября.

Непосредственно на борьбу с пандемией потратят 400 миллиардов долларов. За сто дней хотят вакцинировать 50 миллионов американцев, чтобы они быстрее вернулись на рабочие места. Ведь, некоторые даже в кризисный период отказываются от работы из-за опасности заразиться коронавирусом.

"Это вполне логичный шаг. Мы должны убедиться, что сотрудники не рискуют здоровьем, условия труда не опасные. Работники не должны стоять перед выбором в разгар пандемии и думать, что зарабатывают средства к существованию, но рискуют своим здоровьем и своих близких".

Предыдущий финансовый год США завершили с максимальным дефицитом бюджета с сороковых годов предыдущего века. Он составил 3,3 триллиона долларов. В этом году останется примерно на том же уровне. Эксперты считают: спасать Америку придется за счет раздувания госдолга.

Ведущие рейтинговые агентства уже спешат пересматривать свои прогнозы по росту экономики. Аналитики Goldman Sachs считают: ВВП США прибавит 6,6 процентов в этом году. Агентство Moody's называет еще более смелые цифры. Впрочем, фондовый рынок этот оптимизм не разделяет. Основные индексы на Нью-Йоркской бирже в пятницу закрылись в красной зоне.