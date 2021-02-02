Байден намерен запустить "американский план спасения" для стимуляции экономики

Администрация Джо Байдена намерена привести в действие "американский план спасения". Демократы внесли в конгресс резолюцию на скорейшее утверждение этой программы по борьбе с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

Вопрос: договорятся ли демократы и республиканцы о размере бюджета? Пока не получается. Накануне республиканцы заявили, что хотят урезать готовящийся пакет по поддержке экономики.

Президент Байден решил пообщаться с ними. Встреча прошла за закрытыми дверями и длилась несколько часов. Компромисса не достигли, сообщает телеканал "Россия 24".

Тем временем Джо Байден продолжает бороться с наследием Дональда Трампа. Так, он отменил решение предшественника и отказался снять пошлины с алюминия из Объединенных Арабских Эмиратов. Их должны были отменить уже завтра.

Впрочем, шаги нового президента в начале срока нравятся не всем избирателям. За несколько недель рейтинг Байдена упал на два процентных пункта.