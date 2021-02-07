Байден: 36 миллионов американцев с трудом находят средства на еду

Пандемия подкосила экономику Соединенных Штатов. Об этом заявил Джо Байден. 36 миллионам американцев не хватает средств даже на еду.

В очередной раз выступление в Белом Доме Джо Байден посвятил "американскому плану спасения" стоимостью в 2 триллиона долларов. Но отстаивал его президент не в одиночку. На флангах стояли министр финансов Джанет Йеллен и вице-президент Камала Харрис. Благодаря последней Сенат США одобрил план бюджета, в котором заложена программа помощи.

Дебаты длились день и ночь, голоса разделились 50 на 50. Харрис высказала решающее "за". В ближайшие недели и без поддержки республиканцев проект бюджета может окончательно стать законом.

"Если мне придется выбирать между тем, чтобы прямо сейчас помочь американцам, которые в тяжелом положении, увязнуть в длительных переговорах или пойти на компромисс по законопроекту, я конечно выберу помощь американцам. А что предлагают республиканцы? Или ничего не делать, или меры, которых явно недостаточно".

Впрочем, быстрым спасение не будет. На восстановление полной занятости стране потребуется 10 лет. Об этом заявил Джо Байден, комментируя свежие данные по рынку труда. В январе количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 тысяч. Это даже меньше психологической отметки в 50 тысяч, которую ожидали многие эксперты. Частный сектор в начале года вырос на символические 6 тысяч рабочих мест. При этом, 36 миллионов американцев с трудом находят средства на еду.

"Отчет о занятости показывает, что американская экономика заглохла, если говорить о создании новых рабочих мест. Статистика показывает, в какой опасной ситуации мы находимся. Отсутствие роста занятости – это результат отсутствия принятия необходимых действий. Необходим срочный пакет экономической помощи", – говорит экономический советник Белого дома Джаред Бернстайн.

160 миллиардов долларов Джо Байден хочет направить на борьбу с коронавирусом, обустройство пунктов вакцинирования и разовые выплаты населению. Речь о чеке на 1400 долларов. Причем, сейчас Президент США говорит: деньги получит тот, кто нуждается. Раньше заявлял: на средства может рассчитывать большинство населения.

Среди других мер – рост минимальной зарплаты в два раза – до 15 долларов в час. Увеличение пособия по безработице – до 400 долларов в неделю, а также продление срока программы до сентября.

"Президент считает, что повышение минимального уровня зарплаты поможет американским семьям. Это единственный способ не бросить людей, которые борются за существование. В тот момент, когда у каждой седьмой семьи нет средств на еду, мы должны делать все, чтобы помочь людям. Наша экономика выбирается из кризиса. Он оказался хуже, чем самые плохие времена Великой депрессии", – говорит пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Игроки на фондовом рынок надеются, что "американский план спасения" действительно поможет экономике США. Индекс S&P 500 провел лучшую неделю за последние три месяца. С понедельника котировки прибавили более 4 процентов. Промышленный индекс Dow Jones вырос примерно на 3 процента.