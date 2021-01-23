На столичных стройках заработают мобильные пункты вакцинации

В ближайшее время на стройках Москвы начнут работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса, о нововведении сообщил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. По его словам, пункты уже готовы и первые итоги их работы можно будет подводить через две, максимум три недели.

Вакцинация строителей будет проводиться как на коммерческих объектах, так и стройках, ведущихся по заказу мэрии.

Бочкарев добавил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет исключительно-добровольной.