Совет экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать непрерывную осаду Кремля депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек расценил как рекомендацию президенту Владимиру Зеленскому и дальше оставаться в тупике.

Про осаду Порошенко заявил в эфире украинского 5-го канала. Бальбек заметил, что Порошенко не смог добиться никаких результатов в Донбассе, но амбиции его сжигает. И Потому он дает советы своему последователю и дальше оставаться в статусе страны, ведущей гражданскую войну. Подписывая минские соглашения бывший глава государства очевидно ждал от Запада какой-то хитрой формулы по обману населения. А в результате Украина стала ненадежным подписантом международных соглашений, передает РИА Новости.