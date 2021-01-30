Донбасс: эксперт озвучил "плохой" и "очень плохой" сценарии

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Киев исчерпал возможности компромисса по Донбассу, Россия же настаивает на выполнении Минских соглашений и не готова к компромиссам. Поэтому, по его мнению, остаются "плохой" и "очень плохой" исходы конфликта.

"Плохой" сценарий, пояснил Жданов, предусматривает выход Украины из минских договоренностей с заявлением о том, что в данной трактовке они невыполнимы. А "очень плохим" полковник называет полное выполнение Минских соглашений. "А затем вхождение Украины в состав союзного государства", – сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, Жданов предсказать не берется, поскольку политика украинского лидера по Донбассу держится в секрете.

Полковник напомнил, что Зеленский сначала заявлял о "плане А", теперь говорит о "плане Б", но подробности их не раскрываются. Кроме того, продолжил эксперт, в администрации президента ведутся разговоры о пяти "супер-планах", но о них украинцам также ничего не известно.

По прогнозам Жданова, в текущем году конфликт в Донбассе останется замороженным.

Накануне первый украинский президент, а в настоящее время глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обвинил Россию в том, что она якобы не хочет выполнять международные обязательства относительно Киева, и призвал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву.