В Польше нашли способ продавать запрещенную книгу Mein Kampf

В Польше в книжных – ажиотаж, передает телеканал "Россия 24". Изданную на польском языке книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (запрещена в РФ) раскупили очень быстро. Скандальный маркетинг и яркая красная обложка с черным готическим шрифтом сработали.

Первый тираж – 4 тысячи томов – разобрали. Это при том, что стоит книга недешево, почти 40 евро. Mein Kampf в Польше продавать запрещено, но издатель нашел лазейку. Объявил, что это научная работа.

Ранее известный польский публицист Петр Жихович выдвинул тезис, что Варшава должна была вступить в союз с Гитлером в 1939 году, чтобы вместе атаковать Советский Союз.