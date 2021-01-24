"Добрая суббота" у каждого своя: школьники РФ присоединяются к волонтерскому проекту

Регионы России присоединяются к акции "Добрая суббота". Она проходит в рамках конкурса "Большая перемена", который стартовал в марте 2020 года. Организаторы предложили школьникам совершать добрые дела, снимать об этом ролики и делиться кадрами в Интернете.

Помочь родителям с делами по дому, очистить двор от снега, сходить за продуктами для пенсионеров из соседнего подъезда или сделать из подручных материалов кормушку для птиц. Вариант "Доброй субботы" у каждого свой.

Рамок и регламентов у акции нет. Проверки, кто и что сделал, тоже. Авторы проекта – волонтеры "Большой перемены" – рассчитывают, что их идея станет популярной среди школьников.

"Данный проект планирует свое развитие в будущем, как традиция. Потому что изначально он берет свое начало от довольно древней традиции, которая называется субботник. А "Добрая суббота" – уже более молодежное понятие, которое в первую очередь, конечно, курируется "Большой переменой" и распространяется в медиасетях, потому что на данный момент мы – поколение Интернета", – рассказывает волонтер проекта "Большая перемена" Екатерина Сталевская.

Каждый день тысячи хороших поступков делают мир добрее. Настоящие герои знают, что маленьких подвигов не бывает. Своими добрыми поступками участники делятся в соцсетях с хештегами "Большая перемена" и "Добрая суббота". Но вовсе не для пиара, а для того, чтобы посмотреть, сколько единомышленников присоединилось.

"Добрые дела всегда идут от души и от сердца и ни в коем случае не сотворяются ради какой-то популярности и славы. Если ты будешь творить добрые дела, то тебе обязательно будут отвечать взаимностью. В нашем сообществе – уже больше полутора тысяч комментариев, в каждом из которых люди рассказывают и показывают свои добрые дела и поступки. Это очень здорово, что столько людей в нашей стране увлечены темой добровольчества", – отмечает волонтер проекта "Большая перемена" Фёдор Владимиров.

Сибирь, Поволжье, Урал, Москва. География проекта уже растянулась по всей стране. Особенно популярностью у школьников пользуется доброе отношение к здоровью. Энергией от молодежи заряжается и старшее поколение.

"Сделать доброе дело – это же проявить себя. Сотворить зло очень легко. Я вам, как физик, скажу: повысить энтропию очень легко. Возьмите стакан. Минимум усилий – кинули, и он разбился на мелкие осколки. Вот вам хаос. Вы его посеяли. А создайте этот стакан. Сотворите его. А это и есть созидание, это и есть добро. Это, действительно, большая перемена. И я уверен – время перемен в лучшую сторону для нашей страны", пришло", – рассказывает наставник проекта "Большая перемена" Денис Прохоров.

Знакомя школьников со своей деятельностью, волонтеры постепенно пополняют ряды добровольцев в регионах. Это еще одна цель проекта. Но главная – перевести добрые поступки в ранг полезных привычек не только у детей, но и у взрослых.