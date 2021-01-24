Россия готова быть гибкой, но не готова к хамству

Гибкость – необходимый элемент международных отношений, и Россия готова к гибкости, но не готова к хамству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий", – подчеркнул Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

История с Эдвардом Сноуденом и отказ России его выдать и госпереворот на Украине – это "как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать".

Россия проявляла необходимую гибкость, "но она не может проявляться до бесконечности", добавил Песков.