В Германии уволили отказавшихся вакцинироваться

В Германии директор учреждения по уходу за престарелыми и инвалидами уволил семерых сотрудников за отказ вакцинироваться от коронавируса COVID-19. По данным таблоида Bild, это первый подобный случай в стране.

Вакцинация от ковида в ФРГ является добровольной, однако Рене Вильмер, директор дома престарелых в Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт), потребовал от всех своих сотрудников привиться, как только появилась такая возможность. Трое сотрудников наотрез отказались от вакцинации, а еще четверо не смогли сразу определиться со своим решением.

Сообщается, что Вильмер беседовал с ними и знакомил с информационными материалами, в итоге обязав сотрудников сделать прививку в двухдневный срок. Однако прививаться сотрудники не стали, и шеф уволил их. Сторонники вакцинации ставят его поступок в пример, а противники – угрожают убийством.

Сотрудники вели себя неуважительно, посетовал Вильмер в беседе с Bild am Sonntag: не слушали его лекцию, перебивали его, качая головами, а одна из коллег даже заявила, что "не позволит Биллу Гейтсу вставить чип ей в руку".

Совсем другую историю рассказывает одна из уволенных сотрудниц: по ее словам, Вильмер оскорбил их сравнением с теми, кто носит шапочки из фольги, отмахнулся от их опасений, как в детском саду, и закончил угрозой: "Сделайте прививку, или вас выгонят!".

"Я не противник вакцинации, – говорит женщина. – Я просто хотела еще пару дней подумать. Досадно, когда мне устанавливают сроки в настолько личном вопросе".

Она пожаловалась на принуждение со стороны бывшего начальника и намерена подать на него в суд по трудовым спорам. Однако большинство из семи уволенных сотрудников уже нашли новую работу: уход за пожилыми людьми очень востребован в период пандемии.

Вильмер ищет новых медсестер и хочет, чтобы его персонал прошел вакцинацию в ближайшее время, называя защиту своих постояльцев моральным долгом.