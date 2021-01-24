Рогозин раскритиковал "американского кукловода"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, почему выступил с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола. На своей странице в Facebook Рогозин написал, что "сказал то, что считаю нужным" и ответил "американскому кукловоду" потому, что у других не хватило духу это сделать.

Ранее администрация Facebook заблокировала Рогозину возможность публиковать новые сообщения в течение суток и скрыла от пользователей публикацию с критикой Макфола​​​. Сам экс-посол США до этого в Twitter опубликовал сообщения, касающиеся внутренней ситуации в России.

"Я не робот. У меня есть гражданская позиция", — написал Рогозин и добавил, что чиновник в России всегда должен быть деятельным патриотом.