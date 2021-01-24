Facebook разблокировал пост Рогозина о Макфоле

Соцсеть Facebook разблокировала пост главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с критикой твита бывшего посла США в России Майкла Макфола на тему демократии и либерализма в РФ. Ранее сообщалось о блокировке действий Рогозина в Facebook.

По словам Рогозина, "Фейсбук" разблокировал его публикацию, скрытую ранее администраторами соцсети. Однако глава Роскосмоса еще почти сутки не сможет делать новые публикации – как заявлено, за неоднократную публикацию "контента, нарушающего Нормы сообщества". Об этом сам Рогозин сообщил в своем телеграм-канале.

Майкл Макфол в своем "Твиттере" приветствует некую "Свободную Навальнию", отметил глава Роскосмоса. По словам Рогозина, раньше англосаксы хотели превратить Россию в банановую республику и обзывали "бензоколонкой", а теперь предлагают "назвать именем своего кумира и агента". После того, как публикация главы "Роскосмоса" с критикой Макфола была скрыта от пользователей, сама страница Рогозина не блокировалась, оставаясь открытой для читателей.