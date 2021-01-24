Рогозина забанили "забавные демократизаторы"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя блокировку своего аккаунта в Facebook, заявил, что именно так выглядит "свобода слова" на американский манер.

"Ваша позиция, как пользователя, не совпадает с мнением нашей демократической редакции"... Забавные ребята, эти демократизаторы", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Он рассказал и о том, как столкнулся с ограничением подписчиков в Twitter, а ранее получил от Facebook предупреждение о возможном закрытии аккаунта после публикации видео с выступлением певицы Варвары. Она исполнила песню на стихи жены Рогозина Татьяны. Facebook усмотрел в этом нарушение авторских прав.

В этой связи глава Роскосмоса объявил, что начинает активно пользоваться Telegram. Его учетная запись в этом мессенджере была создана 11 января.

Ранее Facebook заблокировал аккаунт Рогозина на 24 часа, после того как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола на тему демократии и либерализма в России. Рогозин пояснил, что его аккаунт "забанили", потому что его пост якобы нарушает нормы сообщества.