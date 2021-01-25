В день святой Татианы в РПЦ молятся о жертвах ковида среди студентов и преподавателей

День памяти мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших и День российского студенчества, в домовой церкви Российского православного университета, в храме апостола Иоанна Богослова под Вязом начался с особенной литургии.

На этой службе происходит поименное поминовение (каждого в отдельности – Вести.Ru) преподавателей, сотрудников и студентов высших учебных заведений Москвы, скончавшихся во время пандемии коронавирусной инфекции. Богослужение возглавил председатель Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете Москвы, ректор Российского православного университета игумен Петр (Еремеев).

Как рассказал сайту Вести.Ru игумен Петр, именно Комиссия выступила с инициативой общегородского поминовения усопших. "К концу 20-го года мы начали собирать информацию об усопших в период пандемии. О тех, кто на момент кончины трудился, преподавал в Московских вузах. И, составляя синодик для поминования (тетрадка с именами живых и умерших людей, чтобы не забыть кого-то во время молитвы — Вести.Ru) вместе с ректорами мы решили, что было бы и правильно и символично в самый важный день для вузовского сообщества, который объединяет и студентов и выпускников – кем мы, администрация и профессура и являемся – в день великомученицы Татианы (в день ее памяти был основан первый граждански университет в нашей стране) наряду с традиционным богослужением, за которым мы молимся обо всех причастных высшей школе, поименно помянуть на заупокойной ектинии (молитвы-прошения - Вести.Ru) и всех почивших".

Инициативу Русской Православной Церкви поддержали Российский союз молодежи и ФГБУ "Ресурсный молодежный центр". На предложение откликнулись во всех учебных заведениях Москвы.

Стоит отметить, что богослужебные песнопения исполняются сводным Московским студенческим хором под управлением художественного руководителя и главного дирижера хора Михаила Котельникова. Больше того, под впечатлением гибели множества людей и потери близких к этой службе Михаил Котельников написал цельное заупокойное нотное последование.

Корреспонденту сайта Вести.Ru Михаил Котельников рассказал, что духовную музыку он "начал сочинять три года назад. На данный момент написаны "Песнопения Божественной Литургии" и "Всенощного бдения". А также причастны на каждый день недели и двунадесятые праздник, и четыре произведения на короткие молитвы".

Подтвердив, что "Песнопения Божественной литургии" появились в период пандемии и "посвящены всем успопшим православным христианам погибшим от коронавируса", главный дирижер сводного студенческого хора столицы отметил, что впервые "хор исполнил "Песнопения" 14 июня в храме "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке, Московским Синодальный хором во время служения настоятеля храма митрополита Илариона (Алфеева)".

А поскольку исполнение в храмах Русской Православной Церкви музыки современных авторов пока еще большая редкость, Михаил Котельников выразил надежду, что "песнопения из литургии войдут в обиход церковных хоров и ансамблей и будут исполняться. И не раз".

Насколько в традиции нашей Церкви такие службы? Последование Литургии включает в себя последование молитв о живых и усопших, независимо от того, живут ли они сегодня или уже предстоят перед Богом, завершив дни земной жизни. В литургии Церковь земная и Церковь, находящаяся в вечности объединяются. То, что на службе мы будем поминать почивших в дни коронавируса, соответствует богослужебному уставу".

Свою оценку "Песнопениям" и современному творчеству уже дал руководитель Синодального хора Алексей Пузаков: "Песнопения Божественной Литургии" написал молодой дирижер Михаил Котельников, с которым мы давно сотрудничаем, поскольку он возглавляет молодежный состав Синодального хора. Литургия была написана им вовремя карантина весной, когда в храмах богослужения проходили без прихожан.

Тут его посетило вдохновение, поэтому он посвятил творчеству освободившееся в связи с карантином время. И все те стесненные обстоятельства, которые мы пережили, отражены в его музыке, так что литургия получилась очень тонкая и молитвенная. Она сочетает в себе современный музыкальный язык и богослужебные традиции Русской Православной Церкви.

Сегодня многие композиторы обращаются к русской церковной музыке. Но главный вопрос — насколько их творчество воцерковлено и помогают ли их произведения прихожанам в соборной молитве, а священникам совершать священнодействие во время главного таинства — Евхаристии.

Конечно творчество нельзя в себе угашать, но в первую очередь оно должно быть посвящено Богу. И произведение Михаила Котельникова в полной мере соответствует этой идее. Он нашел баланс, его музыка наводит на размышления о жизни и смерти. О судьбе. О том, насколько важен для человеческой души разговор с Богом".

Литургия транслируется в прямом эфире. Во время трансляции богослужения на поля экрана выводятся фотографии с именами усопших.