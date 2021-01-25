Как студенты впервые отметили Татьянин день в условиях пандемии

Москва в этом году отмечает Татьянин день без привычного размаха и масштабных мероприятий. Многие студенты сейчас, как говорится, на боевом посту: будущие медики помогают врачам лечить пациентов от коронавирусной инфекции, а студенты без профильного образования занимаются волонтерством.

Торжественный обед в столовой инфекционного госпиталя — студентам-медикам, работающим в "красной зоне", даже ради праздника выходной не дали.

"Нас называют руками врачей, которые выполняют все назначения. Мы раздаем таблетки, берем кровь", — рассказала студентка Московского медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Вера Николенко.

Медсестры, санитары, ординаторы — всего одиннадцать тысяч московских студентов помогают спасать жизни, рискуя своей. В перерывах между сменами, здесь же в госпитале, они пишут курсовые и сдают экзамены онлайн. В вузах идут навстречу.

"Если во время экзамена мы будем в "красной зоне", мы можем его сдать позже, отсрочить", — отметила студентка Московского государственного медико-стоматологического университета Юлия Дренина.

Поблагодарил студентов-медиков и мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве студенты находятся на "дистанционке" по крайней мере до 6 февраля. В МГУ медовуху по секретному рецепту ректора все-таки сварили, но массовой дегустации не будет.

"Будет возможность в уставном порядке в наших столовых попробовать медовуху и чай. Мы скучаем по студентам. Хочется, чтобы на первом этаже все зашумело, как и всегда", — рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Несмотря на дистанционное обучение, в Университете дружбы народов свой талисман. Ученого кота студенты покормим сметаной, а потом закатили вечеринку в Zoom.

Как и большинство иностранных студентов он мог вернуться домой и учиться онлайн, но остался, чтобы помочь. Египтянин Йосср Гази пандемию организовал клуб помощи тем, кто еще плохо знает русский. Даже в праздник он решает чужие проблемы.

Отмечали праздник камерно и безопасно — в исторический музей пускали бесплатно по студенческому билету. Гигантская зачетка появилась на фасаде Останкинской телебашни.

Еще одна, может быть не такая известная, зато вековая традиция, которую удалось сохранить, несмотря на пандемию — в День студента будущие музыканты исполняют оперетту "Евгений Онегин". Премьера ее состоялась в Татьянин день. Исполнить ее Чайковский доверил студентам консерватории. С тех пор каждый год молодые музыканты стараются исполнить ее лучше предшественников. В этом году это особенно трудно — репетировали онлайн.

Главный подарок к празднику получил Алексей Дудоладов, известный как студент, который учится на березе. В его деревне сигнал был неустойчивым. Вышку для него не построили, зато дали место в общежитии. Сигнал там вполне устойчивый, так что на пути к знаниям больше ничто не стоит.