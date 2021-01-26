В России появилась мужская сборная по художественной гимнастике

В Москве проходит первенство России по художественной гимнастике. Впервые в рамках этого турнира участвуют юноши. Какая она – мужская сборная, что такое японская школа и какие результаты уже известны?

Нынешнее первенство России по художественной гимнастике уже вошло в историю этого вида спорта у нас в стране. Впервые на турнире такого масштаба выступили юноши. Ребята из 10 регионов, возраст – от 13 до 15 лет. К мужской художественной гимнастике в России начинают привыкать.

Россия поддерживает так называемую японскую школу мужской художественной гимнастики. Это в первую очередь сила, координация и выносливость. Отличия от пока еще более привычной женской художественной гимнастики буквально во всем.

Во-первых, это предметы. Речи о лентах здесь не идет. Юноши выступают с гимнастической палкой, скакалкой, кольцами и утяжеленными булавами. Каждый участник соревнований выступает с тремя предметами из четырех на выбор. Самый популярный предмет- это 90-сантиметровая палка.

С гимнастической палкой в итоге выступали все, с булавами – только двое. Для судейства юношей привлекают специалистов не только из художественной гимнастики. Также оценки ставят представители гимнастики спортивной.

Еще одно отличие женской и мужской художественных гимнастик – это твердость помоста. Юноши привыкли выступать на помосте для спортивной гимнастики, он помягче. Так что на первенстве России показать удалось не все задуманные элементы.

В двух из четырех снарядов победителем на первенстве России стал представитель Казани Савелий Артёменко. На сегодня он лучший в гимнастических кольцах и палке.

Уже в конце февраля здесь же во Дворце Ирины Винер-Усмановой пройдет чемпионат России – турнир для спортсменов постарше. На нем также впервые выступят парни, уже мастера спорта.