Вышинский и Бутина встали в пикет у посольства Латвии

У здания посольства Латвии в Москве проходят одиночные пикеты в защиту свободы слова и прав российских журналистов в прибалтийских странах.

На акцию протеста вышли член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и член Общественной палаты РФ Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы, передает РИА Новости.

"В Латвии грубо нарушаются права не только наших коллег-журналистов, но и наших соотечественников. Нарушают главное правило журналиста – возможность выбрать редакцию, которая соответствует его внутренним убеждениям", – считает Кирилл Вышинский.

По мнению Марии Бутиной, латвийские власти устраивают гонения на свободу слова и общечеловеческие ценности.

В конце 2020 года русскоязычных журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза, так как указанные СМИ связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня".

Комментируя ситуацию, МИД России назвал действия властей Латвии карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества.