Матвиенко призвала партии формировать списки с равным количеством мужчин и женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена предложить лидерам политических партий формировать списки кандидатов в Госдуму таким образом, чтобы в них было равно количество мужчин и женщин.

"Я сейчас готовлю обращение ко всем лидерам партий накануне выборов в Госдуму, чтобы они формировали списки ... с учетом равных возможностей для мужчин и женщин", – сообщила она во время встречи с выпускницами образовательной программы "Женщина – лидер".

По ее словам, сейчас при выборе на ту или иную должность между мужчиной и женщиной приоритет отдается мужчине при прочих равных условиях, и призвала ломать эти стереотипы, передает ТАСС.

Председатель Совфеда пояснила, что для успешного и гармоничного развития России необходимо, чтобы на всех уровнях власти присутствовало как можно больше женщин. В связи с этим она предложила победительницам программы "Женщина – лидер" подумать об участии в муниципальных выборах и даже в выборах в Госдуму.