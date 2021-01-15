Женщины ответили Жириновскому

Женщины-политики и общественники ответили лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который заявил, что среди представительниц прекрасного пола в политике мало "самородков". Так, глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова считает, что у Жириновского в партии просто мало женщин.

"Если посмотреть, у нас сегодня много женщин возглавляют муниципальные образования. Понятно, что муниципальные образования – разная численность населения, но это сложная и трудная работа", – цитирует Лахову РИА Новости.

Руководитель "Союза женщин России" добавила, что любое решение будет более конструктивным, когда его принимают вместе представители обоих полов, особенно если решение касается социальной политики.

Высказалась по данной теме и председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, в любой деятельности, в том числе и в политике, важны не гендерные признаки, а способности человека.

"Я никогда не делала акценты, связанные со своим полом, ни в чем. Никогда не делала акценты на этом и полагаю, что все зависит от качества личности, умения и способности кажущиеся внешне минусы переводить в плюсы", – заявила Памфилова.

С ней согласна замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

"Любая женщина в исполнительной, законодательной власти – это личность, которая добилась многих успехов не только в трудовой деятельности: как правило, у нее есть семья", – сказала Бибикова. Она добавила, что среди сенаторов много женщин, которые активно занимаются вопросами социальной политики. По ее мнению, женщины давно доказали свою успешность в бизнесе и на руководящих должностях, кроме того "именно женщины воспитывают тех мужчин, которые в дальнейшем добиваются успехов в жизни".

Депутат Госдумы Оксана Пушкина отметила, что пока в политике присутствуют мизогины, женщинам там взяться неоткуда. По ее мнению, яркие женщины не появятся на политическом небосклоне, пока мужчины будут решать, идти женщинам в политику или нет.

Парламентарий делает ставку на "новое поколение девочек – умное, смелое, решительное".

"Они не позволяют себя унижать, много знают, потрясающе выглядят. Семейные отношения выстраивают на взаимном уважении. Карьерный рост – на личных пристрастиях и искреннем чувстве патриотизма", – сказала Пушкина.

Ранее Жириновский назвал имена возможных следующих президентов России. Среди них, в частности, оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также политик допустил, что от ЛДПР на следующие президентские выборы пойдет женщина.