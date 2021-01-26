Маска или респиратор: что эффективнее защищает от ковида

В Германии масочный режим может смениться респираторным. Пока что требование носить респираторы классом не ниже FFP2 введено только в Баварии, но не исключено, что в дальнейшем такая практика распространится на всю страну. Может быть и россиянам стоит присмотреться к зарубежному опыту?

"Это мой любимы аромат лаванды, он расслабляет. А вот розмарин, он наоборот тонизирует", – рассказывает ароматерапевт Евгения Леликова. В день ей приходится различать до 50 ароматов. Потеря обоняния (один из симптомов коронавируса) могла бы стать для девушки профессиональной катастрофой. Именно поэтому с начала пандемии у нее и накопилась целая коллекция масок и респираторов.

"В начале пандемии я купила такой респиратор с угольными фильтрами, чтобы максимально себя обезопасить, и в начале пандемии я ходила только в нем", – сказала Евгения.

На практике такая защита оказалось не слишком удобной для длительного ношения, и девушка перешла на маски. Впрочем, отдельные граждане отдают предпочтение респираторам и сейчас – как, например, Илья Руссо. Он профессиональный юрист, контакты с людьми неизбежны, и наличие респиратора – это частое требование клиентов.

"Вот я сейчас направляюсь к одному из моих клиентов, а когда уже к нему непосредственно приду, еще и перчатки надену", – говорит мужчина.

В решении отдать предпочтении респираторам есть логика. Респиратор, как правило, в разы плотнее маски и лучше прилегает к лицу, что делает его более эффективным средством защиты. Основный различие в использовании продемонстрируем с помощью простого пульверизатора.

Как объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, если на кашляющем или чихающем есть маска, вирус практически не распространяется: маска останавливает поток выдыхаемых частиц. Если заразный человек маску не носит, то того, кто боится заразиться, респиратор защитит эффективнее.

В зависимости от класса респиратор может задерживать от 80-99 процентов всех частиц. Правда, и здесь стоит сделать оговорку. Большинство продаваемых респираторов имеют клапан выдоха: такая маска защищает по большей части своего владельца, а не окружающих. Поучается, респираторы с клапаном работают в одну сторону.

"Это клапан выдоха. Он облегчает дыхание в респираторе и, соответственно, воздух, который выдыхается, не фильтруется. И эти маски категорически нельзя использовать для снижения распространения инфекции, – предупредил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики центрального ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. – Эти маски только для медицинских работников, для заведомо здоровых людей. Поэтому некоторые западные авиакомпании не пускают на борт самолета людей в таких масках с клапаном".

Респираторы без клапана тоже существуют, они защищают и окружающих. Но такие изделия придется менять так же, как и маски, а они в среднем в 10 раз дороже масок. И свою стоимость респиратор отработает только в том случае, если вы уверены, что попадете в помещение с больным человеком (например, вы врач и работаете в красной зоне).

"Как вывод: такая маска-респиратор, конечно, в чем-то будет более эффективной защитой, чем обычная, медицинская. Но в норме, если все носят маски и соблюдают масочный режим, одноразовых масок будет более чем достаточно", – говорит Павел Волчков.

Таким образом, маска все-таки является наиболее универсальным и достаточным средством защиты. По мнению экспертов, рядовому гражданину специально менять ее на респиратор смысла нет. Особенно сейчас, когда у России уже есть свои вакцины от коронавируса.