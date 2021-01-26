Рейтинг Зеленского и его партии сильно понизился

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского среди сограждан упал до 19,8%.

Как передает РИА Новости, об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии, который был проведен среди 1005 респондентов 22 января 2021 года.

При этом Зеленский по-прежнему занимает первую строчку среди украинских политиков, опережая экс-президента Петра Порошенко (10,6%) и бывшего премьер-министра, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко (8%).

Между тем, согласно проведенному в декабре 2020 года социологической службой "Рейтинг" опросу, за действующего президента готовы были отдать свои голоса 26,2% избирателей. На второй строчке присутствовал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко с16,6%, а на третьей – Порошенко (13,3%).

В декабре 28% украинцев назвали Зеленского – который победил на президентских выборах в апреле 2019 года с рейтингом в более, чем 70% – неудачником 2020 года.