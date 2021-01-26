"Спутник V" зарегистрировали в Иране

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла регистрацию в Иране. Об этом рассказал глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

Лекарство зарегистрировали в Иране еще в понедельник, 25 января. Теперь власти страны надеются, что в скором времени смогут закупить вакцину и приступить к совместному производству.

Во вторник, 26 января, Мохаммад Джавад Зариф провел совместную пресс-конференцию с российским коллегой Сергеем Лавровым. Трансляция велась в эфире телеканала "Россия 24". Министры обсудили ряд актуальных вопросов, в числе которых сооружение новых блоков АЭС "Бушер", ситуация в Персидском заливе и отход Ирана от обязательств по атому.