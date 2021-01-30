Иран подписал с РФ договор по вакцине "Спутник V"

Власти Ирана подписали договор с РФ по вакцине "Спутник V", включая ее производство в Исламской Республике. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

В течение десяти дней Москву посетит делегация иранского Минздрава, передает РИА Новости. В ходе визита будет обсуждаться вопрос о совместном производстве вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" на территории Ирана​​​.

Накануне вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Иране. После этого и был подписан договор о ее покупке и совместном производстве. В рамках договоренностей с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) первая партия "Спутника V" прибудет в Иран в первых числах февраля, сообщил Джалали.