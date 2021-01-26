Со сцены – в операционную: врачи спасли солиста "Новой оперы"

Врачи Боткинской больницы спасли жизнь солисту "Новой оперы". Алексею Антонову стало плохо прямо на репетиции. Он исполнял партию из произведения Верди, когда внезапно потерял сознание. Артиста доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. И то, что он выжил, это чудо, сотворенное руками врачей.

Солисту театра "Новая опера" Алексею Антонову стало плохо прямо на репетиции. Он исполнял партию из оперы "Сила судьбы" Верди, когда внезапно потерял сознание.

"Я упал в обморок. Потом очнулся, вызвали скорую. Лежать на затылке я не мог, было больно", – вспоминает Алексей Антонов, солист Московского театра "Новая опера".

В Боткинскую больницу на реанимобиле он поступил в тяжелом состоянии. Компьютерная томография показала обширное кровоизлияние в мозг, поэтому Алексея срочно отправили на ангиографию сосудов мозга. Так обнаружили крупную аневризму правой сонной артерии, сообщает корреспондент программы "Вести-Москва".

"Видно вот здесь крупный сосудистый мешок в виде восьмерки, который является аневризмой. Самая тонкая часть – дно аневризмы – чаще всего рвется", – показывает Александр Горожанин, заведующий отделением нейрохирургии ГКБ им. Боткина.

Аневризма оказалась врожденной. При этом не было никаких симптомов болезни. Всю жизнь на одном из основных сосудов, питающих мозг, было объемное образование. Оно могло разорваться в любой момент, угрожая жизни, и это произошло в 45 лет.

Операцию по экстренному устранению аневризмы нейрохирург Александр Горожанин образно сравнивает с "охотой кошки" – долгий подготовительный этап. Нужно удалить из мозга все сгустки крови (иначе пациент умрет) и осторожно выделить нужные сосуды.

Сложный этап подготовки завершен, наступает самый ответственный момент операции: у хирургов есть всего 60 секунд и лишь 1 шанс на успех. Все действия врачей должны быть молниеносны. Они устанавливают две временные клипсы, чтобы удалить аневризму из кровотока, а затем устраняют аномалию.

"Такой короткий период времени необходим, чтобы исключить вероятность возникновения ишемии. Потому что в эти 60 секунд не поступала кровь в достаточно большие отделы головного мозга, правого и левого полушария. Чуть задержаться, и это модель ишемического инсульта", – объясняет Александр Горожанин, заведующий отделением нейрохирургии ГКБ им. Боткина.

И все получилось – три контрольных исследования после операции показали полное восстановление мозга.

"Команда врачей сотворила чудо. Потому что большая была аневризма и очень много крови. То, что я сейчас с вами разговариваю, это чудо", – говорит Алексей Антонов, солист театра "Новая опера".

Алексея Антонова ждет еще несколько дней восстановления, но потом он сможет вернуться на сцену. Признается: о "Силе судьбы" он будет петь теперь по-новому.