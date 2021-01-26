Родственники умерших в Китае хотят рассказать правду о COVID-19

Жители Китая, родственники которых в самом начале пандемии коронавируса умерли от болезни, намерены рассказать правду об инфекции. Для этого они хотят встретиться с экспертами Всемирной организации здравоохранения.

У Жэн Хая от COVID-19 умер отец. Мужчина считает, что власти Китая скрывали информацию об опасности коронавируса и статистике смертности. По его словам, на родственников умерших пытаются оказать давление, чтобы те молчали. Например, Хаю и другим активистам грозили увольнением с работы, сообщает Associated Press

Житель Китая обратил внимание на то, что как только специалисты ВОЗ приехали к ним в страну, власти удалили чаты активистов. Мужчина обращает внимание на то, что они все равно не собираются сдаваться и намерены донести правду до людей.

14 января стало известно о том, что в Ухань прибыла международная группа экспертов ВОЗ. Они собираются изучить происхождение коронавируса.