Создатель "Новичка" изобрел лекарство от COVID-19

"Ученый, подаривший миру "Новичок", изобрел лекарство от коронавируса". Громкий заголовок сегодняшней публикации The Independent. Материал посвящен последней разработке российского химика Леонида Ринка. Ему приписывают создание набившего оскомину яда, в существовании которого уверен весь западный русофобский мир.

За этим информационным шумом сложно разглядеть собственно новость. Как пояснил Леонид Ринк, идея антикоронавирусного препарата – родом еще из Советского Союза. То есть в фармацевтике (простите за каламбур) не новичок. В противовирусной сыворотке используется лекарство, в свое время разработанное от проказы. Но, как уверяется, оно прекрасно справится и с вызовами нынешней пандемии.

Более того – уже есть первые результаты испытаний на добровольцах. По словам ученого, среди тех, кто принимал лекарство, не было ни одного тяжелого случая заболевания. Почему сработало?

Коронавирус COVID-19 уже пытались лечить средствами от других болезней. Другого варианта пока просто нет. Лекарства непосредственно от коронавируса так до сих пор никто не придумал.

О новом препарате известно немного. Все – только со слов создателей. Мол, экспериментальный медикамент уже опробовали 700 добровольцев, по большей части – пожилые люди. И результаты пока обнадеживающие.

Вещество, о котором идет речь, действительно создано на основе существующих и подтвержденно безопасных лекарств. К одной молекуле препарата от проказы "Дапсона" присоединены две молекулы анаболического метилурацила. Считается, что вместе эти соединения стимулируют иммунную систему человека, но ослабляют потенциально опасный цитокиновый шторм. Можно вводить в виде раствора или принимать в специальных капсулах внутрь.

"Это капсулы. Причем капсулы не желудочные, а кишечные, чтобы они проходили зоны сильного кислого или щелочного характера и растворялись там, где формируется иммунитет, – в тонком кишечнике", – объясняет профессор, доктор химических наук Леонид Ринк.

Использовать против одной болезни лекарства от другой – это нормальная практика. Например, еще в начале пандемии SARS-CoV-2 медики начали пробовать на больных самые разные медикаменты. Так, определенную эффективность показали препараты от гриппа и риновирусов. С другой стороны, лекарства от ВИЧ, малярии или паразитарных инфекций оказались почти бесполезны.

Идея в том, что зачастую препараты обладают лечебными свойствами, которые создатели изначально в них не закладывали. А выявить эти свойства могут только тесты. Другое дело, что испытания должны быть "клиническими". То есть проведенными под четким надзором и по особым правилам. А к ним авторы нового лекарства еще даже не приступали. Так что пока все их заверения в эффективности, строго говоря, ничем не подкреплены.

"Если разработчик провел эти испытания в каких-то других законодательных рамках, не в рамках процедуры клинических исследований, то это не будет учитываться при регистрации препарата. Соответственно, разработчикам нужно будет провести полноценные клинические исследования, как минимум два, если они пойдут по пути ускоренной регистрации для препаратов от коронавируса", – отмечает руководитель компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалисты говорят: если рассуждать теоретически, у нового препарата есть и плюсы, и минусы. Плюс – то, что он не борется непосредственно с коронавирусом, а лишь усиливает иммунный ответ. Так что все коварство SARS-CoV-2 и сложность течения именно этой болезни почти не повлияют на эффективность терапии. Но в этом же кроется и недостаток. У кого-то в организме лекарство может вообще не сработать.

"Наша иммунная система – это коcмос, и она у каждого своя. В итоге, какой будет эффект – на самом деле, не совсем ясно. У кого-то он будет хороший, у кого-то – плохой", – объясняет специалист по иммунопрофилактике инфекционных болезней, врач-педиатр Елизавета Гаммель.

Все точки над i расставят только масштабные клинические испытания. А это еще месяцы работы. В любом случае, коллеги держат кулаки за создателей лекарства. Даже если его эффективность окажется, например, ограниченной, лишним в нынешней эпидемической ситуации оно точно не будет.