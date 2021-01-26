Разработчик "Новичка" выпустит лекарство от ковида

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк намерен выпустить лекарство от коронавируса.

Противовирусное и иммуномодулирующее средство называется "Иммофон". Оно работает против вирусных заболеваний, а также "великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм".

Ринк рассказал РИА Новости, что препарат создан на основе синтезированного в 1967 году в СССР "Диуцифона", который применяли для лечения проказы.

Помимо ковида, новое лекарство поможет при лечении волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза и других заболеваний.

Препарат протестировали на 700 пожилых пациентах-добровольцах. По словам ученого, не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения.

Леонид Ринк был осужден на год условно в рамках дела об убийстве бизнесмена Ивана Кивелиди в 1995 году. Он был отравлен сильнодействующим нервно-паралитическим веществом. По данным следствия, это вещество синтезировал Ринк и затем продал разным людям, связанным с криминалом. Ученого признали виновным в превышении должностных полномочий, заключавшемся в незаконном производстве опасных веществ.