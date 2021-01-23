В Нижнем Новгороде созданы прототипы вакцин от ВИЧ, COVID-19 и других инфекций

В Нижегородской области планируется проведение испытаний новых вакцин от коронавируса COVID-19, ВИЧ и других инфекций. Препараты созданы местными учеными, сообщили представители пресс-службы правительства региона.

Как отмечается, над созданием генно-инженерных вакцин для профилактики актуальных вирусных инфекций работают ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной при участии Нижегородского университета. На настоящее время уже созданы прототипы вакцин против ВИЧ-инфекции, ротавирусной, норовирусной и коронавирусной инфекций, сообщает РИА Новости.

Руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктор Новиков рассказал, что главным отличием разрабатываемой коронавирусной вакцины от других является то, что она мукозальная, то есть это капли в нос, которые можно применять детям и лицам пожилого возраста.

В настоящее время норовирусная и ротавирусная инфекции являются доминирующими кишечными инфекциями у детей. За рубежом есть вакцины против ротавирусной инфекции, а против норовирусной – нет. прототип вакцины для профилактики этих инфекций, разработанный учеными Нижнего Новгорода, базируется на тех же принципах, что и против коронавируса.

Вакцина от ВИЧ – еще одно направление проекта. Над ее созданием уже работали ранее ученые из Санкт-Петербурга и Новосибирска. Затем они объединились и вместе с коллегами из Нижнего Новгорода подготовили программу действий по завершению разработки вакцины. В результате возможно создание высококонкурентной эффективной вакцины, которая будет востребована во всем мире.