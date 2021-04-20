В Санкт-Петербурге разрабатывают "ряженку" от COVID-19

В России разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Главное отличие – она будет съедобной. Вкус, как говорят, больше всего напоминает ряженку. Доклинические испытания планируют завершить в течение года.

Йогурт, ряженка, кефир с бактерией энтерококка. Пищевую вакцину от коронавируса сегодня разрабатывают в Санкт-Петербурге в Институте экспериментальной медицины.

"Мы, имея информацию о генах ковида, просто синтезировали фрагмент гена коронавируса, который кодирует важный белок для выработки антител против этого коронавируса. И встроили этот ген в нашу бактерию", – рассказывает разработчик вакцины, заведующий отделом молекулярной микробиологи Института экспериментальной медицины Александр Суворов.

Технология запатентована и аналогов, по словам ученых, в мире еще нет. Эта разработка пока только кандидат в вакцины. Идут доклинические испытания. Но авторы идеи уже говорят: преимуществ много. Прежде всего, укол не понадобится. Да и производить антиковидную ряженку можно будет чуть ли не на любом молокозаводе.

"Эта технология может быть реализована на базе любого слегка адаптированного молочного завода. Мы, грубо говоря, просто напросто засеваем какое-то количество микробов в чан с молоком и через сутки получаем готовый продукт, который остается только расфасовать", – объясняет директор Института экспериментальной медицины, профессор РАН Александр Дмитриев.

Не похож ни на британский, ни на южноафриканский штаммы. Еще один вариант COVID-19 обнаружили ученые в Пскове и Санкт-Петербурге.

"Мы обнаружили это первыми. Возможно он и в других регионах, просто еще не попадал в поле зрения. Каких-то характерных особенностей в плане клинических проявлений мы не видим. Если британский штамм характеризуется более высокой активностью и более тяжелым течением, то для этого геноварианта рано говорить", – говорит заместитель директора по научной работе НИИ им. Пастера Владимир Дедков.

В России сегодня две эпидемии ковида – в регионах и в городах миллионниках, рассказала на заседании РАН глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для крупных городов необходимо разрабатывать особые меры безопасности.

"Специальные правила для агломерации там, где живет более 2-3-5, а тем более как в Москве, больше 10 миллионов человек. Другие механизмы распространения инфекции. Другая скорость. Все столицы мира с большим количеством населения имеют особую эпидемиологию и особый эпидпроцесс. И это объяснимо и неизбежно. Наши города, Москва и Санкт-Петербург, выхолят более достойно, значительно более достойно, чем целый ряд других столиц", – говорит Попова.

Непрерывная холодовая цепь. Температуру в этих контейнерах проверяют на каждом этапе транспортировки. Вот так отправляют в регионы "КовиВак" – третью российскую антиковидную вакцину от центра имени Чумакова.

"Первая партия в объеме 120 тысяч доз будет доставлена в субъекты в течении 1-3 дней в соответствии с распределением Минздрава", – говорит заместитель генерального директора фармацевтического холдинга "Нацимбио" Госкорпорации Ростех Владимир Котович.

Уже сегодня препарат отправят в Ленинградскую и Московскую области, республику Татарстан, Ставрополь и в Приморский край. Возможно, в таких же фургонах с рефрижераторами в скором времени будут доставлять в регионы и антиковидную ряженку. Но сначала доклинические и клинические испытания.