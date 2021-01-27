СК расследует обстоятельства жестокого убийства футболиста клуба "Иртыш"

Сотрудники уголовного розыска работают над раскрытием особо тяжкого преступления в Омске. Сегодня в 2 часа ночи в уличной драке убили 21-летнего футболиста местного клуба "Иртыш" Егора Дробыша. Тело молодого человека было обнаружено с множественными ножевыми ранениями. С этого же места госпитализировали его 22-летнего знакомого, передает ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по статье "Убийство" и "Покушение на убийство". В настоящеий момент полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.