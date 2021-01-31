31 января 2021 09:59

Задержан подозреваемый в убийстве футболиста омского "Иртыша"

СУ СК РФ по Омской области

СУ СК РФ по Омской области
ВКонтакте

СУ СК РФ по Омской области

СУ СК РФ по Омской области
ВКонтакте

СУ СК РФ по Омской области
СУ СК РФ по Омской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 21-летнего футболиста, и его подельника, об этом в воскресенье, 31 января, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Омской области.

По данным ведомства, в ночь на 27 января преступники заметили на Магистральной улице в Омске двух молодых людей 21 и 22 лет. Они решили ограбить прохожих, и напали на них. 30-летний ранее судимый злоумышленник пустил в ход нож и убил спортсмена и экс-игрока местного клуба "Иртыш" Егора Дробыша, а также – тяжело ранил его товарища.

Впоследствии медикам удалось спасти пострадавшего – случайные прохожие заметили раненого и вовремя вызвали скорую помощь, которая оперативно доставила его в больницу.

Силовики установили личности и местонахождение нападавших, после чего бойцы Росгвардии провели задержание, сейчас следствие готовит ходатайство об их заключении под стражу.

происшествия убийство ограбление нападение поножовщина задержание Омск новости криминал