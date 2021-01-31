Задержан подозреваемый в убийстве футболиста омского "Иртыша"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 21-летнего футболиста, и его подельника, об этом в воскресенье, 31 января, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Омской области.

По данным ведомства, в ночь на 27 января преступники заметили на Магистральной улице в Омске двух молодых людей 21 и 22 лет. Они решили ограбить прохожих, и напали на них. 30-летний ранее судимый злоумышленник пустил в ход нож и убил спортсмена и экс-игрока местного клуба "Иртыш" Егора Дробыша, а также – тяжело ранил его товарища.

Впоследствии медикам удалось спасти пострадавшего – случайные прохожие заметили раненого и вовремя вызвали скорую помощь, которая оперативно доставила его в больницу.

Силовики установили личности и местонахождение нападавших, после чего бойцы Росгвардии провели задержание, сейчас следствие готовит ходатайство об их заключении под стражу.