Убит 21-летний экс-футболист омского "Иртыша"

В Омске в уличной драке был убит 21-летний бывший футболист местного клуба "Иртыш" Егор Дробыш. Его приятель выжил и сейчас находится в больнице.

"Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодёжного и основного составов "Иртыша" Егор Дробыш", – сообщили представители клуба.

Трагедия, по данным регионального управления СКР, произошла в 02:20 ночи 27 января на Магистральной улице. На возвращавшихся из бара молодых людей напал мужчина с ножом. В то же время брат 22-летнего пострадавшего утверждает, что все произошло на улице 19-го Партсъезда, а злоумышленников было несколько.

К моменту прибытия фельдшеров Дробыш скончался, его товарища госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.

Выйти на след подозреваемых пока не удалось, возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство двух лиц и самого убийства.

Полузащитник Егор Дробыш был одним из лидеров молодёжной команды "Иртыша", однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году.