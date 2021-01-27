ФК "Иртыш" прокомментировал убийство полузащитника Егора Дробыша

Пресс-служба футбольного клуба "Иртыш" прокомментировала произошедшую прошлой ночью трагедию со своим воспитанником Егором Дробышем. Как рассказали представители клуба, 21-летний полузащитник был абсолютно неконфликтым молодым человеком, передает ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Егор 1999 года рождения. Юноша всегда был спокойным и бесконфликтным. Играл в молодежной команде ФК "Иртыш", был лидером. Ни в каком криминале и чем-то подобном никогда замечен не был. Он был простым и коммуникабельным, конфликтов в команде не было. Любил давать интервью. Как правило, с ним записывали послематчевые комментарии. Играл в основном составе недолго – провел всего три матча в 2019 году. С его стороны не было замечено никаких нарушений режима. Все мысли у него были только о футболе. После тренировки – сразу домой. Игрок был перспективный", — отметил по телефону пресс-секретарь ФК "Иртыш" Дмитрий Кунгурцев.

О трагедии руководству клуба сообщил один из работников. С ним на связь вышла семья погибшего с просьбой разместить некролог. Команда также в курсе, однако в настоящий момент футболисты находятся на сборе в Турции. Также отмечается, что родственникам Егора планируют оказать помощь.