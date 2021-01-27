Стали известны подробности убийства 21-летнего футболиста клуба "Иртыш"

Стали известны подробности убийства 21-летнего полузащитника футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша. Трагедия случилась сегодня в Омске около 2 часов ночи сегодня 02:20 часов. По предварительной информации, молодой человек возвращался с приятелем домой. В районе улице 19-го Партсъезда на них напали неизвестные с ножами. Футболист получил удар в сердце и погиб на месте, передает ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Его 22-летнего знакомого госпитализировали с серьезными ранениями. Врачам удалось спасти юношу, сейчас он восстанавливается в Клиническом медико-хирургическом центре Министерства здравоохранения Омской области.

Следственный комитет России по региону возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". В настоящий момент сотрудники полиции проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых предстоит выяснить все детали случившегося, также устанавливаются личности преступников.