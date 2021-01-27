Родители не верят в правдивость истории о запертом в шкафу детсада полуголом мальчике

В Самаре родители воспитанников детского сада №337, расположенного на улице Аэродромной, 22А, опровергают информацию о том, что работники учреждения оставили ребёнка в одних трусах в раздевалке. Ранее сообщалось, что подобное наказание для мальчика было избрано за то, что он не спал во время тихого часа, отмечает ГТРК "Самара".

Свою просьбу разобраться с ситуацией родители направили чиновникам в соцсетях. Сама же информация об издевательствах появилась в одном из родительских чатов. Мама мальчика, который якобы был наказан подобным способом, работает в этом же дошкольном учреждении.

В чате она написала, что прибежала на крики сына о помощи. Некоторые другие родители не усомнились в произошедшем, отметив, что это не единственный случай применения подобного рода наказаний в детсаду. По их словам, в учреждении детей ставили в угол за непослушание.

Однако другие родители, обратившиеся к чиновникам, уверены, что "в СМИ публикуется недостоверная информация".

По данному инциденту проводится проверка местной прокуратурой. Собственное служебное расследование начали и в Департаменте образования Самары.